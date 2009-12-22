Рябоконь предлагает избирать Президента и депутатов через Интернет

Кандидат на пост Президента Украины Олег РЯБОКОНЬ считает, что интернетификация всей страны обеспечит практическую реализацию гражданского контроля над властью.

В комментарии УНИАН кандидат в президенты отметил, что Интернету он отводит важнейшую роль в реализации механизмов самоорганизации граждан и осуществлению контроля над властью. Как подчеркнул О.РЯБОКОНЬ, через специализированные сайты и средства интернет-коммуникации граждане смогут быстро и дешево проводить оценку деятельности чиновников и органов власти. «Если уровень доверия граждан к власти опускается ниже 50% и такое положение не изменяется в течение полугода - такая власть должна автоматически признаваться нелегитимной и, соответственно, уходить в отставку. Иначе все разговоры о создании гражданского общества останутся на уровне благих пожеланий», - заявил он.

Как отметил О.РЯБОКОНЬ, «о контроле граждан за действиями власти в Украине говорят не первый год. Но, с каждым годом доверие к власти падает, а политиканы продолжают руководить, не обращая практически никакого внимания на мнение избирателей. Так будет продолжаться и дальше, если не ввести простые и доступные механизмы контроля за властью. Самый эффективный метод контроля - простая и четко определенная процедура увольнения гражданами любого чиновника вплоть до министров и Президента. Такой механизм можно реализовать дешево, безопасно и быстро, используя возможности Интернет-технологий».

Также, считает кандидат, при помощи Интернета должен быть значительно упрощен процесс выборов как местных, так и общегосударственных. Сейчас выборы Президента и депутатов осуществляются таким сложным способом и требуют так много затрат (как со стороны государства, так и кандидатов), что неминуемо порождают коррупционную выборную модель. «Граждане должны осуществлять голосование через Интернет – это самый дешевый, самый простой, самый неподкупный и самый эффективный способ голосования», - заявил кандидат в президенты О.РЯБОКОНЬ.

Он также отметил важность создания полноценного «электронного правительства» для реализации контроля над бюджетными расходами, налоговыми и таможенными сборами. Чтобы в режиме реального времени граждане видели расходы и доходы госбюджета или местных бюджетов, следили за их целевым использованием.

Следуя заявленной стратегии «Создание гражданского общества в Украине», О.РЯБОКОНЬ считает Интернет-коммуникации важнейшей частью своей избирательной кампании.

Как отметили в штабе кандидата, О.РЯБОКОНЬ лично отвечает на вопросы, комментарии и предложения, которые избиратели присылают на его сайт www.riabokon.com.