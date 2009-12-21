Кабмин хочет забрать полномочия, которые «проворонил» Ющенко

Нардепам предлагают передать Кабинету министров полномочия по принятию решений “о создании или объявлении природных заповедников, национальных природных парков, а также относительно других территорий и объектов проридно-заповедного фонда общегосударственного значения”. Вместе с правом изменять границы категорию и отменять статус заповедных зон.

Законопроект соответствующего содержания сегодня подан в Верховную раду Кабмином.

В объяснительной записке к документу авторы новации ссылаются на Конституцию 1996 года, которая “не содержит положений, которые относили бы к полномочиям Президента Украины решение указанных вопросов”. Полномочия относительно определения заповедных зон президент получил по закону «О природно-заповедном фонде Украины». Однако поскольку, по мнению авторов законопроекта, Конституция содержит исчерпывающий перечень полномочий главы государства, существует необходимость передачи полномочий по определению границ заповедников Кабмину, поскольку именно он должен заниматься государственной политикой “в сфере охраны природы, экологической безопасности и природопользования”.