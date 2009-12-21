Тимошенко и хотела бы передать Украину в другие руки - да некому

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что баллотируется в Президенты для того, чтобы защищать Украины, поскольку никто другой из кандидатов на пост главы государства этого сделать не сможет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня во время встречи с преподавателями и студентами Тернопольского государственного медицинского университета.

«Иногда меня спрашивают, устала ли я от политики. Я хочу вам сказать - тут не в усталости дело, и у вас, и у меня, а дело в ответственности. Если бы было кому перепоручить, если бы я видела такого политика реально, которому можно было бы в руки передать (страну – УНИАН) и успокоиться, и сказать, что Украина защищена, возможно, я б уже вздохнула и сделала это», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. «Но пока, - добавила она, - зная всех поименно и в совершенстве, не осмеливаюсь, потому что это большая ответственность».

Премьер отметила, что результаты выборов должны не допустить прихода к власти кандидата не от демократических сил. При этом Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что если во второй тур с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ выйдет не она, а другой кандидат от демсил, то БЮТ и она лично поддержат этого кандидата.