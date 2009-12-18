В Луганской области бютовцы взялись за лопаты

На экстренном совещании актива Блока Юлии Тимошенко в Луганской области было принято решение о создании областного штаба по борьбе со снежной стихией.

Об этом говорится в заявлении БЮТ, текстом которого располагает УНИАН.

«С вечера 17 декабря несколько сотен активистов БЮТ вышли на улицы Луганска для расчистки завалов снега. Однако этих усилий мало. Мы получаем массу сообщений от активистов о проблемах, возникших в результате неспособности коммунальных служб противостоять снегопаду», - говорится в заявлении. В частности, в пути застревают машины скорой помощи, грузовики с хлебом, люди пожилого возраста не могут добраться до продовольственных магазинов и аптек.

«Сейчас бессмысленно критиковать местных «регионалов» за беспомощность – есть смысл выходить на улицы и начинать расчищать город собственными силами», - отмечают в БЮТ.

Поэтому активисты Блока Юлии Тимошенко создали штаб по борьбе со стихией для решения неотложных проблем. В ближайшие сутки силы будут сосредоточены на трех приоритетах: расчистка дорог и проходов между домами, мобилизация личного автопарка внедорожников для поддержки служб скорой медицинской помощи, подвоз продуктов и медикаментов старикам и инвалидам.