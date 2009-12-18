Шеф СБУ рассказал, что в ЦИК иногда теряют ключи к системам

Служба безопасности Украины пока не фиксирует серьезных нарушений предвыборного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве заявил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«В каждой области ситуация не такая, которая является драматической… Пока еще все нормально», - сказал он, отметив, что в течение каждого дня в случае возникновения каких-либо нарушений, СБУ, иногда вместе с милицией, а иногда и самостоятельно, удается снимать проблемные вопросы.

По его словам, это, в частности, касается формирования реестра избирателей, поскольку иногда сотрудники от Центральной избирательной комиссии теряют ключи-коды от доступа к компьютерным системам, но эти вопросы удается быстро решать.

Кроме того, председатель СБУ напомнил, что по решению ЦИК предусмотрено возможное участие СБУ в защите их компьютерных ресурсов.

«На сегодняшний день ситуация нормальна, хотя текущие проблемы есть», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.