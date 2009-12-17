Жулинский: в гуманитарной сфере премьер не сделала ни одного шага

За два года правительство Тимошенко не разработало ни одной программы поддержки украинской культуры. Это отмечает Николай Жулинский, Директор Института литературы им. Т. Г. Шевченко, академик НАН Украины.

Как сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко, академик сравнил гуманитарную политику премьера Ющенко и премьера Тимошенко.

«2000 год был чрезвычайно тяжелым для Украины: безумные задолженности по выплатам зарплат и пенсий, большой внешний долг, высокая инфляция. Ющенко не только профессионально и быстро справился с этими проблемами – задолженности были погашены, внешний долг значительно уменьшен, кардинально снижена инфляция – но и в это сложное время поставил вопрос о приоритетности гуманитарной политики», - рассказывает Жулинский.

«Премьер-министр Тимошенко начала работать в совсем других условиях, но при этом не предприняла ни одного шага в развитии гуманитарной политики. Напротив, она систематически не выполняла указов Президента», - говорит научный работник.

Так, он напомнил, что правительство Тимошенко, имея большинство в парламенте, так и не приняло закон о едином государственном языке. «Проект данного закона подготовлен, он отвечает Конституции», - добавил Жулинский. Также Жулинский сообщил, что правительство так и не выполнило поручения Президента относительно создания государственного органа, который занимался бы вопросами языковой политики. «У Тимошенко на это были два года», - отметил Жулинский.

Кроме того, он отметил, что правительство полностью игнорирует государственную программу развития украинской книги. «Мы находимся буквально в критической ситуации, ведь издательства напечатали книги в долг, а казначейство не возвращает деньги, аргументируя, что нет личного разрешения премьер-министра», - отметил Жулинский.