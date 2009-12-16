Гриценко хочет заменить «заклинания госчиновников» на искусство

Кандидат на пост Президента Анатолий ГРИЦЕНКО подчеркивает необходимость очистить украинскую историю от идеологической грязи.

“Когда речь идет о важных исторических событиях, таких как Голодомор и деятельность УПА, нужно говорить людям правду. Только тогда, когда мы ее узнаем, сможем принимать решения”, - говорится в переданном агентству УНИАН пресс-службой А.ГРИЦЕНКО заявлении.

Кандидат в президенты призвал очистить украинскую историю от идеологической грязи и придерживаться правды в преподавании истории, в том числе – относительно болезненных тем недавнего прошлого нашего государства.

“Когда людям на протяжении десятилетий говорили одну правду, а сегодня становятся известными другие документы, свидетельствующие абсолютно о противоположном, - в таких условиях бывает трудно менять свое отношение”, - объяснил А.ГРИЦЕНКО. Он привел собственный пример, когда, будучи молодым офицером, не верил рассказам своей бабушки об ужасах Голодомора.

“Она вспоминала, как соседи ели своих детей. А я говорил, что такого не может быть, ведь партия учила совсем другому. Уже позже, когда получил доступ к информации, понял, что происходило на самом деле”, - рассказал он.

По словам А.ГРИЦЕНКО, в советское время многие исторические факты искажались. Чтобы донести правду об исторических событиях, он предлагает прекратить “заклинания государственных чиновников”, а вместо этого подключить искусство.

«В художественной форме рассказать действительную историю о том времени и людях, которые в нем жили, были вынуждены принимать трудные решения. В высококлассном сериале может быть больше смысла, чем в спорах академиков», - считает А.ГРИЦЕНКО.

В то же время, кандидат в президенты заявляет о необходимости надлежащего социального обеспечения участников тех событиях, защищавших свою землю.

“Мы должны обеспечить им достойную старость. А с оценкой истории общество со временем определится”, - сказал он.