Комиссии по отравлению Ющенко ВР дает порезвиться до конца марта

Верховная Рада Украины отказалась прекратить деятельность Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обстоятельств отравления кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и выяснению причин и выявлению лиц, виновных в промедлении с расследованием уголовного дела и передачей материалов в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 47 из 402 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Поскольку комиссия создана 31 марта 2009 года, то ее окончательный отчет должен быть заслушан после года деятельности, то есть после 31 марта 2010 года.

Также ВР не поддержала предложение ВСК по поводу промежуточного отчета комиссии.

За такое решение проголосовали 177 народных депутатов из 400, зарегистрированных в сессионном зале.

Комиссия предлагала рекомендовать руководству Генеральной прокуратуры «срочно сменить состав и руководителя следственно-оперативной группы с одновременным возбуждением уголовных дел в отношении КЛИМОВИЧ за совершение злоупотреблений, допущенных при расследовании как предыдущих дел, так и теперешнего дела» (Анна КЛИМОВИЧ возглавляет следственную группу Генпрокуратуры по расследованию обстоятельств отравления В.ЮЩЕНКО – УНИАН).

Также предусматривалось рекомендовать Генеральной прокуратуре «отобрать в соответствии с действующим национальным законодательством все необходимые биологические образцы В.ЮЩЕНКО для проведения анализов и экспертиз в Украине на базе сертифицированной лаборатории диоксинового центра Института гигиены и токсикологии им. Медведя с привлечением при необходимости зарубежных специалистов».

Во время обнародования отчета в парламенте председатель ВСК Владимир СИВКОВИЧ отметил, что комиссией установлено, что ряд лиц «с молчаливого попустительства самого В.ЮЩЕНКО преднамеренно фальсифицировали факт отравления диоксином». По его словам, «единственной целью этого было влияние на ход предвыборной кампании 2004 года».

В.СИВКОВИЧ сослался на показания народного депутата Давида ЖВАНИИ, который якобы назвал людей, «принявших меры для сокрытия факта несуществования отравления». Как сказал В.СИВКОВИЧ, якобы «с этой целью изымались медицинские образцы крови и, как сообщил Д.ЖВАНИЯ, эти образцы были обогащены диоксином в США».

Он отметил, что подтверждением этого является и запись телефонного разговора «женщины по имени Марта с мужчиной Романом, из содержания которого вытекает, что работники американских спецслужб привлекались к теме отравления».

В свою очередь народный депутат Роман ЗВАРИЧ заявил, что на записи есть его голос и его разговор не с Екатериной ЧУМАЧЕНКО – супругой В.ЮЩЕНКО, а с его родственницей Мартой.

По словам Р.ЗВАРИЧА, весь доклад В.СИВКОВИЧА относительно вмешательства американских спецслужб в это дело «не имеет никаких доказательств». «Вы просто врете», - сказал он.

Как сказал Р.ЗВАРИЧ, он неоднократно говорил В.СИВКОВИЧУ в парламенте, что это запись его разговора с родственницей, а не с Е.ЧУМАЧЕНКО, но ни разу его не пригласили на заседание комиссии, чтобы выслушать его доказательства.

В.СИВКОВИЧ сказал, что заявление генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО о преднамеренном отравлении диоксином В.ЮЩЕНКО «не имеет ни одного фактического или юридического обоснования и является откровенным политическим заявлением».

Он заявил, что поскольку нет ни подозреваемых, ни установленного места и времени преступления, то можно говорить о том, что «стране навязывается версия преднамеренного отравления и общество сознательно вводится в заблуждение».