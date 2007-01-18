В Гидропарке с участием Президента состоится празднование Крещения

19 января в 14.00 на территории Парка культуры и отдыха «Гидропарк» состоится празднование Крещения, в котором примут участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, руководство правительства, киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, аккредитация для журналистов по телефонам: 279-24-11, 279-93-42.

Аккредитация заканчивается сегодня в 17.45, отметили в пресс-службе КГГА.