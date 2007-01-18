В Секретариате Президента проходит заседание СНБО

Сейчас в помещении Секретариата Президента Украины проходит заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом УНИАН стало известно из нескольких источников, в том числе и из аппарата СНБО.

В то же время, собеседники агентства не смогли назвать вопрос повестки дня этого заседания. Ожидается, что заседание продлится до 16.00.