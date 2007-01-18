В Секретариате Президента проходит заседание СНБО
15:51, 18 января 2007Политика
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Событие не анонсировалось
Сейчас в помещении Секретариата Президента Украины проходит заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом УНИАН стало известно из нескольких источников, в том числе и из аппарата СНБО.
В то же время, собеседники агентства не смогли назвать вопрос повестки дня этого заседания. Ожидается, что заседание продлится до 16.00.
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