Яценюк за создание Национального антикоррупционного комитета

Народный депутат Украины, кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона Украины «О Национальном антикоррупционном комитете».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, законопроект разработан в рамках плана действий А.ЯЦЕНЮКА по борьбе с коррупцией. Создание соответствующего комитета, по мнению автора, даст возможность привлекать к ответственности за коррупционные правонарушения (административные и уголовные) высокопоставленных должностных лиц, которые сегодня “являются безнаказанными из-за нехватки политической воли и круговой поруки в правоохранительных органах”.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по своему статусу НАК является военным формированием, подчиненным напрямую Президенту, который согласно Конституции является гарантом соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также руководителем в сфере обеспечения национальной безопасности и обороны государства.

Основное назначение ведомства – составление административных протоколов, осуществление оперативно-розыскной деятельности и досудебного следствия относительно деяний, связанных с коррупцией и должностными преступлениями. Объект деятельности Комитета - высшие должностные лица, уполномоченные на выполнение функций государства и органов местного самоуправления (например, Президент Украины, министры, председатели областных госадминистраций, народные депутаты).

В законопроекте предложены гарантии не использования НАК в незаконной деятельности путем взаимосвязи внутреннего и внешнего контроля со стороны Президента Украины, Верховной Рады Украины и надзора за деятельностью этого органа Прокуратурой Украины.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что его принятие не потребует увеличения расходов Государственного бюджета Украины. Финансирование и обеспечение материально-технической базой НАК будет осуществляться в пределах средств, которые предусмотрены на финансирование специальных подразделений по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также подразделений внутренней безопасности органов государственной власти.

При этом подразделения, за счет которых будет осуществляться финансирование НАК, должны быть ликвидированы.

Законопроектом предусмотрены гарантии адекватной оплаты труда сотрудникам НАК и надлежащего материально-технического обеспечения согласно нормам обеспечения, предусмотренным Законом Украины «О Прокуратуре» для системы органов прокуратуры Украины.

Предельную штатную численность НАК предлагается установить на уровне 1500 человек, в частности до 1200 военнослужащих.

«Принятие закона обеспечит централизованность и системность в сфере противодействия и борьбы с коррупцией и должностными преступлениями, которые совершаются высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и органов местного самоуправления», - говорится в пояснительной записке.

Также принятие закона «сделает невозможным дублирование функций и лишние расходы Государственного бюджета Украины на содержание большого количества органов государственной власти и их структурных подразделений, которые являются субъектами борьбы с коррупцией», - отмечает А.ЯЦЕНЮК в пояснительной записке к законопроекту.