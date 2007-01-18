Янукович завтра поедет на похороны Кушнарева

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завтра в 10.00 намерен отправиться в Харьков, где примет участие в похоронах народного депутата Евгения Кушнарева.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Денис ИВАНЕСКО, в частности, завтра по прибытии в Харьков в 11.00 В.ЯНУКОВИЧ отправится в Харьковский оперный театр, где примет участие в гражданской панихиде.

После премьер отправится на 2-е городское кладбище для участия в траурном митинге, на котором произнесет прощальную речь. Предполагается также, что премьер примет участие в поминальном обеде, который будет организован в здании Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.

Как сообщал УНИАН, похороны Е.Кушнарева состоятся завтра в 13.00 на 2-м городском кладбище. Его похоронят на центральной аллее рядом с могилой бывшего губернатора Харьковской области Александра Масельского.

Е.Кушнарёв скончался 17 января в 13.45 в больнице города Изюм Харьковской области в результате полученного накануне на охоте огнестрельного ранения.

Справка УНИАН. Народный депутат, заместитель председателя фракции Партии регионов Е.КУШНАРЁВ родился 29 января 1951 года в Харькове.

С декабря 1996 по 23 ноября 1998 занимал должность руководителя Администрации Президента Украины. С 27 октября 2000 по декабрь 2004 был председателем Харьковской областной государственной администрации.