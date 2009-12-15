Шуфрич еще надеется выдавить из Луценко добро на франкфуртский компромат

Инцидент с министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО в аэропорту Франкфурта-на-Майне имел негативные последствия для имиджа Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель ВСК по вопросам расследования инцидента при участии министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО, который произошел 4 мая 2009 года, и других сообщений о возможных злоупотреблениях с его стороны, Нестор ШУФРИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.ШУФРИЧ выступил с отчетом на вечернем заседании парламента. По его словам, даннй инцидент также имел негативные последствия и для «наших дипломатических отношений». Народный депутат отметил, что на телеканалах многих стран было свыше 100 сообщений относительно данного инцидента. Н.ШУФРИЧ отметил, что «господин ЛУЦЕНКО уже является нежелательным для пребывания в нескольких странах, в том числе и в Китае, о чем его уже предупреждали».

Н.ШУФРИЧ сообщил, что подготовлен проект постановления, которым предусматривается обратиться от имени Верховной Рады Украины к Юрию ЛУЦЕНКО «как к гражданину и министру, чтобы он дал соответствующее согласие на получение всех материалов, связанных с обстоятельствами его задержания». Он отметил, что необходимо выяснить, что стало «основанием надевания на нашего министра наручников и содержания его в тюрьме».

Он отметил, что в соответствии с немецким законодательством, правоохранительные органы этой страны могут предоставить информацию только в случае, когда на это будет разрешение Ю.ЛУЦЕНКО.