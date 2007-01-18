Посол США в Украине подпишет соглашение о предоставлении гранта «Южмашу»

16-00 - Посол США в Украине Вильям Тейлор подпишет соглашение о предоставлении гранта в размере 550 тыс. долларов от Агентства США по торговле и развитию для технико-экономического основания модернизации теплоэлектроцентрали ВО «Южмаш», которая является частью системы муниципального тепло- и электроснабжение г.Днепропетровск. Технико-экономическое ооснвоание будет составлять компания «Броуд Стрит Кепитал». Предусмотрены выступления посла Вильяма Тейлора, первого заместителя директора станции Сергея Войта и управляющего директора «Броуд Стрит Кепитал» Александра Гордина (конференц-зал «Софиевский» гостинице «Премьер-палац», 2-й этаж). Нужна аккредитация. Телефон: 8-095-876-61-55.