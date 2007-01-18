Ющенко ветирует Закон о Кабмине по вине Мороза?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письмо председателю Верховной Рады Украины, в котором сказано, что текст Закона «О Кабинете Министров Украины», поступившего на подпись главе государства, отличается от текста Закона, принятого парламентом 21 декабря 2006 года. А именно: из части 7 статьи 23 изъят пункт 4.

Об этом УНИАН сообщили в Официальном интернет-представительстве главы государства.

Это несоответствие подтверждено письмом Секретариата Верховной Рады Украины от 29 декабря 2006 года, в котором речь шла о ходатайстве относительно замены одной страницы в соответствующем Законе, а также стенограммой заседания парламента и сравнительной таблицей. Секретариат Президента отказался удовлетворить ходатайство, поскольку это является прямым нарушением Конституции Украины, поскольку законы, принятые Верховной Радой, обязательно должны быть подписаны Председателем Верховной Рады. Таким образом, Глава государства, в соответствии с решением Конституционного Суда № 11-рп от 7 июля 1998 года, может применить право вето в отношении Закона «О Кабинете Министров Украины».

Решение Президента будет обнародовано в установленные Конституцией сроки.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 декабря 2006 года приняла правительственный вариант Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», отклонив законопроект о правительстве, поданный Президентом.

10 января во время совместной пресс-конференции с премьер-министром В.ЯНУКОВИЧЕМ и председателем парламента А.МОРОЗОМ Президент Украины В.ЮЩЕНКО подтвердил, что ветирует принятый недавно Верховной Радой Закон «О Кабинете Министров Украины».

В частности, В.ЮЩЕНКО сообщил, что во время консультаций с А.МОРОЗОМ и В.ЯНУКОВИЧЕМ они обсудили подготовку общей редакции законопроекта «О Кабинете Министров Украины» в соответствии с духом и буквой Универсала национального единства». «В Универсале мы договорились, что над этим законопроектом работаем все вместе, формируем солидарную позицию, которую потом подписывает Президент», – сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что в настоящее время руководство государства возвращается к консолидированной позиции по этому вопросу.

12 января Верховная Рада преодолела вето на закон о Кабмине. Парламент не поддержал ни одного из 42-х предложений Президента к данному закону.