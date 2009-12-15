В БЮТ обещают Януковичу учесть «чистосердечное покаяние»

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ призывает лидера Партии регионов, бывшего премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА добровольно вернуть государству резиденцию «Межигорье».

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров.

В частности, комментируя заявление Партии регионов об увлечении «Межигорья», что якобы готовится под руководством А.ТУРЧИНОВА, первый вице-премьер-министр Украины призвал В.ЯНУКОВИЧА “не заниматься самозапугиванием, а просто чистосердечно покаяться и вернуть на место «прихватизированные» 140 га драгоценной земли в Киевской области”.

«Такой факт будет учтен при дальнейшем рассмотрении этого дела», - пообещал первый вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов заявила о подготовке Блоком Тимошенко провокаций против В.ЯНУКОВИЧА.

"Цель акции, которой руководит лично Александр ТУРЧИНОВ, любой ценой скомпрометировать в глазах избирателей Виктора ЯНУКОВИЧА и снизить его рейтинг", - говорится в заявлении Партии регионов.

Регионалы утверждают, что с этой целью штабом Юлии ТИМОШЕНКО разработан ряд спецопераций.

"Одна из них - с привлечением переодетых в гражданскую форму бойцов "Беркута", которые под прикрытием народных депутатов БОНДАРЕНКО И АРЬЕВА должны силой ворваться на территорию урочища Межигорье, где находится дом, в котором проживает ЯНУКОВИЧ", - говорится в заявлении.

В штабе В.ЯНУКОВИЧА утверждают, что "после проникновения спецгруппы в количестве 200 лиц, беркутовцы и народные депутаты должны провести на территорию, где проживает кандидат в Президенты, тысячу человек, которыми руководит депутат Анатолий СЕМИНОГА".

При этом, по словам "регионалов", депутат Владимир АРЬЕВ, "которому поставлена задача медийного обеспечения акции, должен сделать все, чтобы на телеэкранах появился репортаж, из которого должно быть видно, что, якобы вся территория Межгорья принадлежит ЯНУКОВИЧУ".

"Масовке, которой руководит СЕМИНОГА, уже роздан сценарий - что и кто должен выкрикивать в телекамеры", - говорится в заявлении.