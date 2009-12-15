В Луганской области Тимошенко увидела залитую краской «себя»

Блок Юлии Тимошенко заявляет, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ нарушил свой же кодекс честного ведения избирательной кампании 2010 года уже на второй день после того, как подписал документ.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-службы БЮТ.

По сообщению пресс-службы, ночью в городе Ровеньки Луганской области, который сегодня в рамках рабочей поездки посещает премьер-министр Украины, сторонники Партии регионов на 4 автомобилях залили краской бил-борды Юлии ТИМОШЕНКО. «На память» о себе на каждом щите они оставили голубые ленты. Бил-борды других кандидатов в президенты не пострадали”, - заявляет пресс-служба

Правоохранительные органы задержали злоумышленников и возбудили уголовное дело.

Пресс-служба БЮТ обращает внимание на “цинизм, с которым Виктор ЯНУКОВИЧ в который раз обманывает украинский народ. ЯНУКОВИЧ нагло призывает кандидатов в президенты честно вести избирательную кампанию, в то время как вся его агитация, в том числе телевизионная и радиореклама, построена исключительно на огульной, неправдивой критике Юлии ТИМОШЕНКО. Так же поступают и многочисленные «технические кандидаты» ЯНУКОВИЧА, включительно с действующим Президентом Виктором ЮЩЕНКО, который превратился в ВИП-агитатора дважды судимого лидера оппозиции”.