Мороз обещает в ближайшее время не трогать Ющенко
13:44, 18 января 2007Политика
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Спикер принимает участие в пресс-клубе
В ближайшей перспективе необходимости отмены института президента в Украине нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ во время заседания Всеукраинского пресс-клуба.
По его словам, парламентская форма управления не имеет особенных преимуществ перед парламентско-президентской формой правления. По его словам, парламентская форма более приемлема для стран «с большими традициями демократии, чем в Украине».
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