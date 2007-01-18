Мороз обещает в ближайшее время не трогать Ющенко

13:44, 18 января 2007
Политика
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Спикер принимает участие в пресс-клубе

В ближайшей перспективе необходимости отмены института президента в Украине нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ во время заседания Всеукраинского пресс-клуба.

По его словам, парламентская форма управления не имеет особенных преимуществ перед парламентско-президентской формой правления. По его словам, парламентская форма более приемлема для стран «с большими традициями демократии, чем в Украине».

 

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