Винский: Ющенко ведет себя неадекватно

Народный депутат Украины, заместитель председателя партии «Батькивщина» Иосиф ВИНСКИЙ не исключает возможности создания нового большинства в Верховной Раде.

Об этом он сказал в интервью газете «День» №7 за 18 января.

«Я не удивлюсь, если «Наша Украина» вернется к позиции, которую она выдерживала полгода тому. Если они сумеют договориться с «регионалами», то, скорее всего существующая коалиция распадется и будет создано новое большинство. И я, кстати, на сегодняшний момент, такой сценарий, не отбрасываю», - сказал он.

И.ВИНСКИЙ добавил, что он видит, как значительная часть “Нашей Украины” тяготится пребыванием в оппозиции. “Я вижу, как Виктор Андреевич (Виктор ЮЩЕНКО) ведет себя неадекватно в этой ситуации”, - сказал он. И.ВИНСКИЙ считает, что неадекватные действия Президента выражаются в том, что он «не хотел бы сдать свои полномочия и не хотел бы быть в стадии перманентной войны». По его мнению, широкая коалиция с участием «Нашей Украины» полностью снимает эту проблему». «Она делает его Президентом и ставит в комфортные условия», - сказал он. При этом И.ВИНСКИЙ отмечает, что Президент должен понимать, что в новой коалиции фракция Партии регионов будет абсолютно четко вести свою позицию, а “Наша Украина” там будет в формате присяжных. Он сообщил, что БЮТ не собирается вести переговоры о сотрудничестве с регионалами. В то же время, по его словам, совместные голосования могут быть.

И.ВИНСКИЙ также считает, что в ситуации с преодолением вето на Закон “О Кабинете Министров Украины” единственный выход для Президента - это не союз с Партией регионов, а роспуск парламента или отмена политреформы.

Отвечая на вопрос, готов ли БЮТ идти совместным блоком с нашеукраинцами в случае проведения внеочередных парламентских выборов, И.ВИНСКИЙ отметил, что для этого нужно наличие системы политических договоренностей. “Откровенно говоря: даже в сегодняшних условиях мы готовы обсуждать эту проблему. Это должна быть честная игра, а не так, как было до этого времени. Когда БЮТ был заложником ситуации и был той структурой, которую использовал Президент в своих интересах”, - сказал он.