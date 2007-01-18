Мороз хочет умыть руки

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ не хочет вводить традицию подписания законов председателем Верховной Рады, но выполнит обязательства, предусмотренные Конституцией, и подпишет закон о Кабинете Министров, в случае не подписания его Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал во время заседания Всеукраинского пресс-клуба.

Он отметил, что постарается убедить Президента подписать закон о Кабинете Министров Украины. По его словам, данный закон можно подписать с одновременной подачей его в Конституционный суд Украины.

А.МОРОЗ отметил, что «не хотел бы вводить традицию, или прецедент, чтобы председатель Верховной Рады Украины» подписывал законы вместо Президента Украины. В то же время он отметил, что в случае, если Президент Украины не подпишет данный закон, то согласно Конституции Украины «я обязан подписать его немедленно». Он подчеркнул, что сделает это. В то же время председатель ВР добавил: «Не хочу, чтобы эта традиция вводилась при мне». А.МОРОЗ не исключает, что в случае, когда закон о Кабинете Министров будет рассматриваться в Конституционном суде, то 3-5 норм его могут быть изъяты из текста как неконституционные.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 декабря 2006 года приняла правительственный вариант Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», отклонив законопроект о правительстве, поданный Президентом.

10 января во время совместной пресс-конференции с премьер-министром В.ЯНУКОВИЧЕМ и председателем парламента А.МОРОЗОМ Президент Украины В.ЮЩЕНКО подтвердил, что наложит вето на принятый недавно Верховной Радой Закон «О Кабинете Министров Украины».

В частности, В.ЮЩЕНКО сообщил, что во время консультаций с А.МОРОЗОМ и В.ЯНУКОВИЧЕМ они обсудили подготовку общей редакции законопроекта «О Кабинете Министров Украины» в соответствии с духом и буквой Универсала национального единства». «В Универсале мы договорились, что над этим законопроектом работаем все вместе, формируем солидарную позицию, которую потом подписывает Президент», – сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что в настоящее время руководство государства возвращается к консолидированной позиции по этому вопросу.

12 января Верховная Рада преодолела вето на закон о Кабмине. Парламент не поддержал ни одного из 42-х предложений Президента к данному закону.

17 января В.ЮЩЕНКО подтвердил, что не подпишет закон ”О Кабинете Министров”, и пообещал в очередной раз его ветировать. "Я не подпишу его по ряду причин - этических, прежде всего. У нас была договоренность с премьером о том, что мы совместно готовим данный закон", - сказал В.ЮЩЕНКО.

В тот же день народный депутат Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ заявил, что председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ должен взять на себя ответственность и подписать закон о Кабинете Министров. Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил: “Президент сделает абсолютно правильно, если не подпишет закон о Кабмине. Тем более, что измененная Конституция дает ему такую возможность. Даже при преодоленном вето Президент имеет право не подписывать закон. И если Президент не соглашается подписать закон, это должен сделать спикер Верховной Рады”.