Мороз намекает Тимошенко, что Закон об оппозиции провалят

Парламентская коалиция не имеет никаких обязательств перед фракцией БЮТ что касается окончательного принятия закона об оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ во время заседания Всеукраинского пресс-клуба.

Он отметил, что были договоренности с БЮТ о поддержке в целом закона об императивном мандате и о законе об оппозиции в первом чтении и это было сделано в парламенте.

«Но каких-либо обязательств что касается принятия окончательно этого закона (речь идет о законе об оппозиции – УНИАН) о преодолении вето на него (если будет наложено вето Президента Украины – УНИАН) не предусматривалось», - отметил А.МОРОЗ.

Он подчеркнул, что в этом законопроекте об оппозиции «есть посягательство на функции, которые к оппозиции никакого отношения не имеют».

В качестве примера он навел ситуацию о Счетной палате Украины. По его словам, это орган контроля ВР, а не оппозиции.

Он отметил, что определены в законодательстве сроки пребывания в должности руководителя Счетной палаты, а в ситуации, когда эта должность будет отдана оппозиции, то получается, что в случае изменения состава оппозиции нужно будет менять руководителя Счетной палаты.

По его словам, в законе есть много норм, которые выходят не только за пределы Конституции Украины, но и здравого смысла».

Он рассказал, что во время обсуждения законопроекта об оппозиции один из специалистов-юристов, шутя, обратился к Юлии ТИМОШЕНКО, мол, «вы такой предлагаете закон, как будто никогда не собираетесь быть у власти».

По его словам, такое предположение возникает в связи с тем, что все властные функции, в случае принятия данного закона, передаются оппозиции.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на закон «О Кабинете министров Украины», не учтя ни одного из 42-х предложений Президента. «За» проголосовали 366 из 370 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, из фракции Партии регионов проголосовали 186 депутатов, из БЮТ – 121, из СПУ – 31, из КПУ – 21.

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о статусе депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местного самоуправления, а также приняла в первом чтении закон об оппозиции. На рассмотрении этих вопросов настаивала фракция БЮТ.

В тот же день, отвечая на обвинение представителей «Нашей Украины» о том, что БЮТ присоединился к парламентской коалиции, Ю.ТИМОШЕНКО отметила: фракция БЮТ сознательно голосовала за преодоление вето Президента Украины на Закон о Кабинете Министров с тем, чтобы прекратить конфликт между ветвями власти.

Председатель ВР Александр МОРОЗ подтвердил, что между коалицией и БЮТ были достигнуты политические договоренности в обмен на голосование за закон об императивном мандате депутатов местных советов.