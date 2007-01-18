Мороз считает императивный мандат насилием

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ не исключает возможности наложения вето Президента на закон, которым вводится императивный мандат, а также возможность отмены ряда норм данного закона Конституционным Судом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал во время заседания Всеукраинского пресс-клуба.

Отвечая на вопрос УНИАН об его отношении к данному закону, А.МОРОЗ сказал: «Индифферентно отношусь к нему». При этом он отметил, что на общество «не нужно переводить партийные проблемы». Он считает, что «самим императивным мандатом удержать дисциплину трудно».

По словам А.МОРОЗА, в известной мере данный закон и ряд норм, которые в нем содержатся, направлены на «притеснение воли конкретного депутата».

Он отметил, что «это в известной мере является насилием».

А.МОРОЗ сказал, что в ситуации, когда мнение депутата не будет совпадать с точкой зрения руководства фракции, он может быть исключенный из нее и таким образом лишен депутатского мандата.

Говоря об эффективности применения закона об императивном мандате, в случае вступления его в силу, А.МОРОЗ отметил, что необходимо иметь в виду, что согласно Конституции Украины не разрешается обратное действие данного закона.

Он подчеркнул, что данный закон нельзя применять к тем депутатам, которые были избраны в марте 2006 года и по каким-то причинам были исключены из фракций политических сил, по спискам которых они прошли, и перешли в другие фракции.

По его словам, это было бы некорректно, если говорить о соответствии законодательству Украины.

А.МОРОЗ считает, что именно это и может стать основанием для наложения вето Президента Украины на закон об императивном мандате. А в дальнейшем и обращения в КСУ, в случае принятия закона, относительно неконституционности ряда его норм.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о статусе депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местных советов.