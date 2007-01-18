Голосование Конституционного Суда: первый блин комом

Первое голосование судей Конституционного Суда нынешней каденции оказалось нерезультативным.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня началось первое пленарное заседание Конституционного Суда нынешней каденции (судьи принесли присягу в августе прошлого года).

Судьи рассматривают представление 47 депутатов о признании неконституционным закона о внесении изменений в закон о Конституционном Суде, которым отменяется право КС пересматривать принятые изменения в Конституцию.

В начале заседания представитель ВР, член фракции Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО обратился в суд с ходатайством о привлечении научных экспертов по конституционному праву к этому делу.

Это предложение поддержали представители Кабинета министров.

В свою очередь авторы представления, народный депутат Михаил ПОЖИВАНОВ и Василий КУЙБИДА (оба – члены фракции «Наша Украина») высказали мнение, что это делать нецелесообразно, поскольку суд еще не приступил к рассмотрению вопроса по существу.

Такую позицию поддержал и постоянный представитель Президента Украины в КС Владимир ШАПОВАЛ.

Он, как и М.ПОЖИВАНОВ, высказал мнение, что это может расцениваться как затягивание процесса.

Мнения судей КС по этому вопросу разделились. Те, кто выступал против удовлетворения ходатайства, говорили о том, что Конституционный Суд получил заключения практически от всех научных учреждений, которые имеют кафедры конституционного права. Заключения также поступили от Кабмина, Секретариата Президента, Верховной Рады.

Было высказано предложение рассмотреть вопрос о ходатайстве в совещательной комнате. Но по этому поводу возникла дискуссия. После почти часового обсуждения, во время которого даже возникали споры между председателем КС Иваном ДОМБРОВСКИМ и судьей КС Владимиром ИВАЩЕНКО относительно целесообразности рассмотрения этого ходатайства в совещательной комнате, этот вопрос был поставлен на голосование. 9 судей из 17 присутствующих высказались за то, чтобы рассмотреть этот вопрос в совещательной комнате. 7 – против и один не голосовал - В.ИВАЩЕНКО, который сказал, что регламент КСУ не предусматривает рассмотрение процессуальных вопросов в совещательной комнате.

После этого И.ДОМБРОВСКИЙ объявил получасовой перерыв, поскольку для положительного решения необходимо 10 голосов.

В то же время М.ПОЖИВАНОВ в интервью журналистам выразил удивление, что не все судьи КС знают регламент суда. Он убежден, что для положительного решения было достаточно простого большинства голосов.

Он также выразил сомнение по поводу целесообразности того, что первым вопросом, который рассматривает КС этой каденции, является такой сложный политически резонансный вопрос.

«Видно, что некоторые судьи играют в политические преимущества», - сказал он, выразив надежду, что этот вопрос впоследствии будет решен, и все судьи будут работать незаангажированно.

Он также высказал мнение, что окончательное решение по этому представлению будет только в феврале.

Как сообщал УНИАН, 4 августа 2006 года Верховная Рада внесла изменения в закон о Конституционном Суде, согласно которым юрисдикция КС по вопросам о соответствии Конституции не распространяется на законы о внесениях изменений в Конституцию, которые вступили в силу. В частности, законом отменено право КС проводить ревизию внесенных в декабре 2004 года изменений в Основной Закон.

19 сентября 2006 года народный депутат из фракции “Наша Украина” М.ПОЖИВАНОВ зарегистрировал конституционное представление 47 депутатов о неконституционности этого закона.