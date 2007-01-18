Ющенко в Донецке обрадовался трем словам

Председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением "забыть о сепаратизме в Донбассе".

Как передает кореспондент УНИАН, об этом А.БЛИЗНЮК заявил вчера в Донецке во время совещания с административно-хозяйственным активом области при участии В.ЮЩЕНКО.

"Я очень бы хотел, чтобы после этого собрания такое слово, как сепаратизм в Донбассе, вы забыли", - сказал А.БЛИЗНЮК, обращаясь к Президенту.

Во время совещания А.БЛИЗНЮК говорил то на русском, то на украинском языке. Обратившись к А.БЛИЗНЮКУ, В.ЮЩЕНКО заметил, что "у вас прекрасный украинский язык".

В ответ А.БЛИЗНЮК рассказал историю из своего детства, когда ему, "пацану из деревни, с производственного поселка", завуч школы пригрозила перевести в украиноязычную школу, за 5 километров от дома, если ученик БЛИЗНЮК не перестанет разговаривать на украинском языке.

"Я бегаю, и на украинском языке разговариваю, а она меня за ухо: "Молодой человек, если я еще раз услышу, что вы будете говорить на украинском языке, вон за пять километров есть школа украинская, вот туда вы пойдете", - рассказал А.БЛИЗНЮК и добавил: "Вот такими принципами нас отучали разговаривать родным языком".

При этом глава облсовета подчеркнул, что "в Донецкой области живут патриоты".

На слова А.БЛИЗНЮКА Президент ответил, что только ради этих слов ему стоило приехать в Донецкую область.

"Мне стоило ради этих трех слов сюда приезжать", - сказал В.ЮЩЕНКО.