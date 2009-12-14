После выборов востоку Украины светит резкая смена элит?
Эксперт прогнозирует "почти революцию"
После президентских выборов, как бы они не закончились, на востоке Украины (Донбасс, Слобожанщина, Днепропетровская область) неминуемо произойдет смена политических элит, считает заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.
Как говорится в переданном агентстсву УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, «то, каким образом на востоке местные политические и бизнес-элиты интегрируются в президентскую предвыборную кампанию, убеждает нас в неизбежной, почти революционной смене местной власти сразу же после выборов. В ряде регионов, которые ранее были неоспоримой вотчиной одной политической силы, назревают глубинные протестные настроения».
По словам эксперта, и избиратели, и ряд местных групп влияния критически недовольны неэффективностью подобной политической монополией, а это значит, что в этих регионах назревает смена местной власти.
По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, обществу стоит ожидать громких отставок и прихода неординарных личностей к власти.
«Можно с высокой степенью вероятности говорить о смене местной власти на Харьковщине, Луганщине, ротации элит в Донецкой и Днепропетровской областях. Это станет следствием усиливающей политической дискуссии между нынешними политическими хозяевами регионов и теми элитами, которые уже сегодня претендуют на всю полноту власти», - считает эксперт.