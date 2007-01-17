Европарламенту предлагают признать Голодомор геноцидом

В Европарламенте представлен проект декларации о признании Голодомора в Украине геноцидом.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в проекте документа отмечается, что политика советской власти была умышленно направлена на создание голода среди украинского населения и подавления какого-либо потенциального сопротивления коллективизации или «советизации» страны.

«Европейский Парламент...учитывая то, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назвал голод преступлением «геноцида» и призвал международное сообщество признать таким голод в Украине;

1. Выражает уверенность, что голод в Украине был одним из наиболее ужасных преступлений XX века в Европе и должен называться и признаваться на международном уровне как геноцид;

2. Осуждает все те силы в бывших советских государствах, которые отрицают коммунистические преступления и восхваляют Сталина и его дела как пример для наследования», – говорится в проекте декларации.

Инициатор проекта декларации – депутат Европарламента от польской правящей партии «Закон и справедливость» Конрад ШИМАНСКИ. Проект подписали представители двух самых больших фракций Европарламента – британец Чарльз ТЕННОК (Европейская народная партия (Христианские демократы и Европейские демократы) и поляк Марек СИВЕЦ (Партия Европейских социалистов).