Черновецкий настаивает на теледебатах с Тимошенко

Киевский городской председатель Леонида ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что закон об императивном мандате противоречит Конституции Украины.

Об этом говорится в официально обнародованном заявлении мэра столицы, текст которой передан агентству УНИАН.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отмечает, что «данный закон ничего общего не имеет с аналогичными законами в Европейском сообществе и грубо противоречит Конституции».

По его мнению, закон направлен “лично” против него и «протянут» лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО из-за того, что мер Киева “официально выступил против ТИМОШЕНКО и БРОДСКОГО”.

"Я уверен, что судебная система во главе с Верховным и Конституционным судом не поддержит данный закон ни в практике и в основных его пунктах”, - заявляет Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он в который раз настаивает на теледебатах с Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы “выяснить взаимоотношения”, и заявляет, что в дальнейшем любые договоренности между ними будет осуществлять в присутствии прессы.

Мэр столицы также обещает в ближайшее время дать пресс-конференцию, на которой детально остановиться на каждом из затронутых в заявлении вопросов.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местных советов.