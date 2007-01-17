Самолет Януковича направляется в Киев
18:12, 17 января 2007Политика
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Ранее ожидалось, что премьер прибудет из Анкары в Харьков
Самолет, на котором сегодня прибыл в Турцию премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ (Ил-62), направляется в Киев.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил один из членов экипажа.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ сократил свой официальный визит в Турецкую Республику в связи со смертью народного депутата Украины Евгения Кушнарева.
Ранее ожидалось, что В.ЯНУКОВИЧ прибудет из Анкары в Харьков.
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