Самолет Януковича направляется в Киев

18:12, 17 января 2007
Политика
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Ранее ожидалось, что премьер прибудет из Анкары в Харьков

Самолет, на котором сегодня прибыл в Турцию премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ (Ил-62), направляется в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил один из членов экипажа.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ сократил свой официальный визит в Турецкую Республику в связи со смертью народного депутата Украины Евгения Кушнарева.

Ранее ожидалось, что В.ЯНУКОВИЧ прибудет из Анкары в Харьков.

 

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