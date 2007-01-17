Ключковский настаивает, что закон о Кабмине должен подписать Мороз

Народный депутат Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ считает, что председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ должен взять на себя ответственность и подписать закон о Кабинете министров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ заметил: “Президент сделает абсолютно правильно, если не подпишет закон о Кабмине. Тем более, что измененная Конституция дает ему такую возможность. Даже при преодоленном вето Президент имеет право не подписывать закон. И если Президент не соглашается подписать закон, это должен сделать спикер Верховной Рады”.

“Думаю, что Александр Александрович (МОРОЗ) как человек, непосредственно причастный ко всем событиям, которые привели до принятия данного закона, должен взять на себя эту ответственность и дать закону свое имя, а не имя Президента ЮЩЕНКО, - заявил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ. - Думаю, это будет вполне справедливо”.

“Что касается дальнейшего развития событий, думаю, данный закон пока будет действовать. К сожалению, – считает депутат. – Поэтому обращение в КС необходимо. Данный закон кричащий по отношению к Конституции, он грубо ее нарушает, но это имеет право констатировать только Конституционный Суд. И до решения КС все его антиконституционные нормы будут действовать. Это будет на совести тех, кто способствовал принятию данного закона”.

"Думаю, что так называемая радикальная оппозиция достаточно быстро почувствует, что она в первую очередь несет ответственность за все то, что станет возможным с принятием закона о Кабмине", - считает Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 9 января Верховная Рада 366-ю голосами народных депутатов преодолела вето Президента на закон о Кабмине. В частности, из фракции Партии регионов проголосовали 186 депутатов, из БЮТ – 121, из СПУ – 31, из КПУ – 21.

До этого парламент не поддержал ни одного из 42-х предложений Президента к данному закону.

Сегодня, 17 января, Президент Виктор ЮЩЕНКО подтвердил, что не подпишет закон ”О Кабинете министров”, и пообещал в который раз его заветировать. "Я не подпишу его по ряду причин, прежде всего этических. У нас была договоренность с премьером о том, что мы совместно готовим данный закон", - сказал В.ЮЩЕНКО.