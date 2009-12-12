Созданы 11 природных парков, 2 заповедника и ботсад (список)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указы о создании 11 национальных природных парков, двух заповедников, ботанического сада и ландшафтного заказника общегосударственного значения.

Соответствующие указы от 11 декабря опубликованы на сайте главы государства.

В частности, на территории Броварского района Киевской области и Козелецкого района Черниговской области создается национальный природный парк "Залесье" площадью 14,8 тыс. га.

На территории Переяслав-Хмельницкого района Киевской области и Каневского района Черкасской области вместо лесничества создается национальный природный парк "Белоозерский", в который включены более 7 тыс. га земель.

Парк "Слобожанский" расположится в Краснокутском районе Харьковской области на территории 5,2 тыс. га, а в Пирятинском районе Полтавськой области - парк "Пирятинский", площадью свыше 12 тыс. га.

В Скадовском районе Херсонской области расположится парк "Джарилгацкий". Его площадь составит 10 тыс. га, в состав парка включены почти 2,5 тыс. га акватории Джарилгацкого залива Черного моря. В этом районе расположены уникальные песчаные ландшафты, здесь идут пути миграции многих видов диких животных.

В Харьковской области создается национальный природный парк "Дворичанский", в Черновицкой области - парк "Черемоский".

Помимо этого, создаются национальные природные парки "Северско-Донецкий" в Луганской области, "Дерманско-Острожский" - в Ривненской области, "Кременецкие горы" в Тернопольской области.

На мысе Тарханкут в Крыму создается национальный природный парк "Волшебная гавань". В этой части Крыма растут около 400 наименований растений, в том числе 30 редких, эндемичных и исчезающих видов.

Сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие уникальных лесостепных и водно-болотных территорий Левобережной Украины призван ландшафтный заказник общегосударственного значения "Христаневский". Он расположится на территории в 1,7 тыс. га в Лохвицком районе Полтавской области.

Президент также распорядился создать природные заповедники "Древлянский" в Житомирской области и "Михайловская целина" в Сумской области.

В Полтавской области будет создан Хорольский ботанический сад "в целях сохранения, изучения, акклиматизации, размножения" редких и типовых видов местной и мировой флоры.

Президент поручил Кабинету министров Украины включать в проекты законов о бюджете Украины на 2009 и последующие годы расходы на создание новых и расширение территорий существующих национальных природных парков и других заповедных объектов.