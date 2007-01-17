Кушнарева похоронят 19 января в Харькове

Ожидается, что народного депутата Евгения Кушнарева похоронят в пятницу, 19 января, в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК.

Отвечая на вопрос УНИАН относительно организации похорон, он отметил, что сейчас готовится распоряжение главы парламента о создании соответствующей парламентско-правительственной комиссии, которую, как ожидается, возглавит именно А.МАРТЫНЮК.

По его словам, в эту комиссию будут приглашены представители Кабинета министров и Секретариата Президента Украины, поскольку в свое время Е.КУШНАРЕВ был главой администрации Президента Леонида КУЧМЫ.

Как сказал А.МАРТЫНЮК, «это будет сделано на том государственном уровне, на который заслуживает этот человек».