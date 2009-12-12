БЮТ пикетирует съезд шахтёрской элиты, где ждут Януковича

Сегодня в Луганске проходит форум «Шахтеры – власть – будущее», участие в котором принимают около 200 представителей шахтерских коллективов из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Волынской областей и руководители угольных городов и районов Луганского региона.

Как передает корреспондент УНИАН, также в работе форума принимают участие народные депутаты от Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, Виктор ТИХОНОВ, Сергей ТУЛУБ, Виктор ТУРМАНОВ, руководители Луганской области.

Среди участников форума 19 полных кавалеров шахтерской славы, 14 заслуженных шахтеров Украины, 5 Героев Украины.

Форум проводится по инициативе Луганского областного совета при поддержке Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Как заявил на открытии форума председатель Луганского облсовета Валерий ГОЛЕНКО, главная задача форума - «сказать правду о состоянии отрасли, социальном положении шахтеров. Горняки возмущены: запущен процесс сворачивания угледобычи и сокращения рабочих мест на шахтах».

Он также заявил, что Кабинет министров и Министерство угольной промышленности проводят «антишахтерскую политику, не гнушаются подкупом ради удовлетворения собственных интересов».

На форуме также планируется презентация программы кандидата на пост Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Здание, в котором проходит форум, пикетировали сторонники лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА.