США приветствуют решение Украины по Афганистану

США приветствуют решение Совета национальной безопасности и обороны Украины увеличить контингент украинских миротворцев в Афганистане.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон ТЕФФТ в своей статье для издания «Зеркало недели».

«Мы приветствуем недавнее решение Украины увеличить число украинских специалистов, несущих службу на западе Афганистана», - сказал он.

При этом Дж.ТЕФФТ отметил «отличную службу украинских миротворцев за последние годы во многих опасных местах, включая Балканы и Сьерра-Леоне».

«Мы чтим память девяти украинских военнослужащих, погибших в Афганистане в вертолетной катастрофе в июле этого года, а также тех 18-ти, которые отдали свои жизни во время службы в Ираке с 2003-го по 2005 год», - добавил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины решил увеличить контингент украинских миротворцев в Афганистане в рамках миссии ООН с 10 до 30 человек. В частности, планируется, что украинские военнослужащие примут участие в предоставлении медицинской помощи, патрулировании и разминировании.