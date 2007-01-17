Мартынюк на 90% уверен, что Ющенко не смирился

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК «на 90% уверен», что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и его команда обратятся в Конституционный Суд по поводу закона о Кабинете Министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАРТЫНЮК сказал сегодня журналистам.

В то же время он не исключил, что КС может принять решение о неконституционности некоторых положений данного закона. «Но в целом он (КС – УНИАН) закон не упразднит, потому что он соответствует Конституции», - отметил А.МАРТЫНЮК.

По его словам, «некоторая так сказать трактовка двусмысленностей может Конституционный Суд разъяснить или сказать, что это не соответствует Конституции».

Он отметил, что Президент Украины может обратиться в КС по поводу закона о Кабмине лишь после того, как этот документ вступит в силу. По словам А.МАРТЫНЮКА, в связи с этим информация в ряде СМИ о том, что такого представления нет и это является свидетельством того, что Президент смирился с ситуацией, не соответствует действительности.

По словам А.МАРТЫНЮКА, Президент не мог внести юридически такое представление в КС, пока закон не вступил в действие.

А.МАРТЫНЮК назвал положительным то, что наконец парламент принял закон о Кабинете Министров Украины. Он отметил, что «двузначная трактовка Конституции приводила к достаточно большим недоразумениям, и мы перед миром все в очередной раз вызвали не совсем здоровую реакцию».

А.МАРТЫНЮК прогнозирует, что Президент не подпишет данный закон, и отмечает, что впервые в истории Украины закон будет подписан Председателем ВР и после этого вступит в силу.

Как сообщал УНИАН, 9 января Верховная Рада 366-ю голосами народных депутатов преодолела вето Президента на закон о Кабмине. В частности, из фракции Партии регионов проголосовали 186 депутатов, из БЮТ – 121, изо СПУ – 31, из КПУ – 21.

До этого парламент не поддержал ни одного из 42-х предложений Президента в этот закон.

Сегодня, 17 января, Президент В.ЮЩЕНКО подтвердил, что не подпишет закон ”О Кабинете Министров”, и пообещал в очередной раз его заветировать.