Янукович летит из Турции прямо в Харьков

Сегодня в Харьков ожидается приезд премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в связи со смертью народного депутата Евгения Кушнарева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно из неофициальных источников местной власти.

По информации источника, В.Янукович прибывает самолетом из Турции в Харьков приблизительно в 18.30.

Не исключено, что премьер примет участие в экстренном внеочередном заседании Харьковского горисполкома, на котором будет обсуждаться вопрос организации похорон Є.Кушнарьова.

Как сообщал УНИАН, Є.Кушнарьов умер сегодня, 17 января, в Изюмской больнице на Харьковщине в результате огнестрельного ранения, которого он испытал на охоте накануне. Милиция отрабатывает все возможны версии.

Премьер-министр Украины В.Янукович решил сократить свой официальный визит к Турецкой Республике в связи со смертью Є.КУШНАРЬОВА и вернуться сегодня в Украину. Его визит должен был длиться до 18 января.