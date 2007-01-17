Червоненко готов вывесить свои квитанции на сайт

Сотрудниками Управления МВД в Запорожской области не составлялось никаких протоколов о коррупции в отношении председателя Запорожской облгосадминистрации Евгения ЧЕРВОНЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из руководителей Управления МВД Украины в Запорожской области.

"На сегодняшний день на ЧЕРВОНЕНКО нет никаких протоколов о коррупции", - заявил собеседник агентства.

Председатель Запорожской облгосадминистрации Е.ЧЕРВОНЕНКО так же опроверг опубликованную рядом СМИ информацию о том, что он не оплачивает коммунальные услуги и аренду коттеджа на территории служебной базы областного УМВД, где проживает более года. (По данным СМИ, именно это стало причиной составления протокола о коррупции на Е.ЧЕРВОНЕНКО - УНИАН). "Это полный бред! Я готов предоставить все квитанции - готов, если надо, вывесить их даже на сайте облгосадминистрации", - заявил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Справка УНИАН. Сегодня ряд украинских СМИ распространил информацию о том, что сотрудники Запорожского облуправления по борьбе с экономической преступностью намерены составить протокол о коррупции на председателя Запорожской ОГА Е.ЧЕРВОНЕНКО. По данным СМИ, поводом для составления данного протокола стало то, что запорожский губернатор отказывается оплачивать коммунальные услуги и аренду коттеджа на о. Хортица, который занимает более года.