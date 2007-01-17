”Блудные дети” возвращаются в БЮТ

Закон об императивном мандате депутатов местных советов, принятый в Верховной Раде по представлению Блока Юлии Тимошенко, позволит сформировать в Киевсовете именно то “большинство”, за которое голосовали киевляне.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат от БЮТ Анатолий СЕМИНОГА.

“По нашему глубокому убеждению, это сегодня позволит преодолеть, прежде всего, коррупцию в местных советах, позволит направить работу депутатов именно на службу интересам избирателей и выполнять те избирательные программы, с которыми их политические партии шли на выборы. Потому что, к сожалению, мы сегодня наблюдаем и, в частности, в Киеве, огромную коррупцию, коррупцию формирования команд под интересы определенных чиновников и определенных финансовых групп. Лишь императивный мандат сегодня позволит преодолеть эту коррупцию, и сделать так, чтобы большинство отображало настроения общества, настроения киевской общины, и чтобы каждый депутат служил, прежде всего, интересам своих избирателей”, - сказал А.СЕМИНОГА.

Он также добавил, что этот закон очень четко выписан, в частности, подробно выписан механизм лишения депутатского мандата, следовательно это не повлечет за собой каких-то проблем и дополнительных толкований.

А.СЕМИНОГА также отметил, что не видит оснований для ветирования Президентом этого закона.

В свою очередь, присутствующая на пресс-конференции лидер фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА сообщила, что по закону об императивном мандате, высший орган блока политических партий имеет право, без какого-либо решения сессии Киевсовета, исключить из своих рядов депутатов, которые не выполняют решения политической силы, по списку которой они избраны, не придерживаются предвыборных обещаний, не вошли в состав фракции одноименного блока в местном органе власти, или не выполняют какие-либо решения блока. Если такое решение принято высшим органом блока или партии, то в трехдневный срок по представлению этого органа территориальная избирательная комиссия должна отменить регистрацию такого депутата и зарегистрировать депутатом следующего по списку.

“Если территориальная комиссия, которая на сегодняшний день тоже зависима от действующей власти, не регистрирует депутата, то эту функцию выполняет Центральная избирательная комиссия”, - добавила Т.МЕХИХОВА.

Она отметила, что каждый депутат Киевсовета сейчас имеет время определиться.

“Мы проводим беседы с теми депутатами, которые вышли, чем они руководствовались, желают ли они работать во фракции, каковы их намерения. Тот, кто не желает работать во фракции, у них остается право покинуть ряды депутатского корпуса”, - сказала Т.МЕХИХОВА. По ее словам, благодаря данному закону будет восстановлено то количество депутатов во фракциях, которое было избрано на выборах. “Если соединить фракции БЮТ, “Наша Украина” и Блока Виталия Кличко, то у нас есть большинство, более 61 депутата будет”, - подчеркнула она. (Всего в Киевсовете 120 депутатов - УНИАН).

По словам Т.МЕЛИХОВОЙ, руководству фракции уже поступило заявление от одного депутата о возвращении во фракцию, а шесть депутатов позвонили относительно того, чтобы “подойти, пообщаться и написать заявление”. “Поэтому процесс продолжается”, - сказала Т.МЕЛИХОВА.

По ее убеждению, вместе с такими демократически настроенными фракциями как “Наша Украина” и Блок Виталия Кличко новое большинство в Киевсовете сможет существенно изменить ситуацию в Киеве и с тарифами, и с организацией прозрачных земельных аукционов, а также отменить ряд решений, принятых “с явным нарушением имущественных интересов общины Киева – это вопрос заповедных зон, банка “Хрещатик”, “Киевэнергохолдинга” и тому подобное...”, - отметила Т.МЕЛИХОВА.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местных советов.