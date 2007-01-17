Поляченко оценивает состояние Кушнарева как критическое

Министр здравоохранения Украины Юрий ПОЛЯЧЕНКО оценивает состояние народного депутата Евгения КУШНАРЁВА как критическое.

Как сообщается на сайте Харьковской областной государственной администрации, на 10.20 17 января никаких улучшений состояния депутата не наблюдается. Каждый час врачи проводят консилиум. Все оперативные вмешательства отложены. Врачи применяют методы интенсивной терапии и реабилитации исключительно для стабилизации состояния пациента.

Сегодня во второй половине дня в Харьков ожидается прибытие бригады врачей-реаниматологов из Германии.

Как сообщал УНИАН, Е.КУШНАРЁВ попал в больницу города Изюм Харьковской области с огнестрельным ранением, которое он получил во время охоты 16 января.

Ему сделали операцию, в результате которой удалили часть кишечника и одну почку, раздробленную пулей.

Сегодня ночью в Изюмской райбольнице, где находится Е.КУШНАРЁВ, прибыл министр здравоохранения Украины Ю.ПОЛЯЧЕНКО.