Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Турцию с официальным визитом.

В ходе двухдневного визита премьер-министр планирует встретиться с высшим руководством страны, а также представителями деловых кругов Турции.

В частности, ожидается, что сегодня В.ЯНУКОВИЧ встретится с премьер-министром Турции Реджепом ЭРДОГАНОМ, после чего состоятся украинско-турецкие межправительственные переговоры в широком формате.

После переговоров планируется подписание ряда межправительственных соглашений. В частности, будет подписано соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики об оборонно-промышленном сотрудничестве, а также протоколе между Министерством обороны Украины и Генштабом вооруженных сил Турции о сотрудничестве в сфере обмена информацией в рамках операции «Черноморская гармония». После подписания документов планируется проведение совместной пресс-конференции премьер-министров Украины и Турции.

После встречи с премьер-министром Турции В.ЯНУКОВИЧ примет участие в рабочем ланче с представителями Союза бирж и торговых палат Турции.

Позже у премьера запланирована встреча с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Турции Абдуллахом ГЮЛЕМ.

Также В.ЯНУКОВИЧ встретится с президентом Турции Ахметом СЕЗЕРОМ, а также с председателем Большого Национального Собрания Турции Исмаилом АЛЬПТЕКИНОМ.

После этих встреч планируется, что премьер даст интервью ряду местных СМИ. Сегодня вечером В.ЯНУКОВИЧ отправится их Анкары в Стамбул.

Завтра, 18 января, в Стамбуле премьер проведет ряд встреч с представителями деловых кругов Турции.

В частности, он встретится с владельцами ведущих турецких холдингов, после чего даст интервью местным изданиям. Ожидается, что 18 января вечером премьер вохвратится в Киев.

В состав украинской официальной делегации входят министр культуры и туризма Юрий БОГУЦКИЙ, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, министр экономики Владимир МАКУХА, министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ, а также народные депутаты Рефат ЧУБАРОВ и Мустафа ДЖЕМИЛЕВ, председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО и председатель Государственной пограничной службы Украины Николай ЛИТВИН.