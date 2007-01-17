В больницу, где оперировали Кушнарева, прибыл министр здравоохранения

Юрий Поляченко

Министр здравоохранения Юрий Поляченко прибыл в Изюмскую больницу (Харьковская область), где проходит консилиум о состоянии и дальнейшем лечении народного депутата Украины Евгения Кушнарева.

Как сообщал УНИАН, вчера в 22.15 в Изюмской районной больнице завершилась операция Евгения Кушнарева в связи с огнестрельным ранением в живот. Пострадавшему удалена одна почка, а также более 30 см кишечника. Кроме того во время операции ввиду потери крови Е.Кушнаревым, ему было сделано прямое переливание крови. Состояние здоровья Е.Кушнарева после операции врачи оценили как тяжелое. Выздоровление во многом будет зависеть от организма Евгения Петровича.

В больнице, где находится народный депутат, работают врачи из Харьковского медицинского института, областной больницы, а также медицинские специалисты из Киева.