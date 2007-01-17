В больницу, где оперировали Кушнарева, прибыл министр здравоохранения
03:10, 17 января 2007Политика
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Юрий Поляченко участвует в консилиуме
|Юрий Поляченко
Как сообщал УНИАН, вчера в 22.15 в Изюмской районной больнице завершилась операция Евгения Кушнарева в связи с огнестрельным ранением в живот. Пострадавшему удалена одна почка, а также более 30 см кишечника. Кроме того во время операции ввиду потери крови Е.Кушнаревым, ему было сделано прямое переливание крови. Состояние здоровья Е.Кушнарева после операции врачи оценили как тяжелое. Выздоровление во многом будет зависеть от организма Евгения Петровича.
В больнице, где находится народный депутат, работают врачи из Харьковского медицинского института, областной больницы, а также медицинские специалисты из Киева.
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