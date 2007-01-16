Минздрав: состояние Кушнарева тяжелое

Состояние здоровья Евгения КУШНАРЁВА, который находится в больнице с огнестрельным ранением, тяжелое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает веб-сайт Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на пресс-секретаря министра здравоохранения Ульяну ЛОЗАН.

Как также сообщается, 16 января в 16.22 в Изюмскую центральную городскую больницу был доставлен народный депутат Украины Е.КУШНАРЁВ с признаками ранения брюшной полости и большой потерей крови. По состоянию на 18.45 проведено оперативное вмешательство, больной находится в отделении интенсивной терапии и реанимации.

По распоряжению министра здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО в Изюмскую ЦРБ прибыла бригада ведущих специалистов областной клинической больницы и Харьковского института общей и безотлагательной хирургии, специализированный реанимобиль Центра экстренной медицинской помощи Минздрава Украины.

Вопрос о возможности и целесообразности перевода больного в специализированное лечебное заведение высшего уровня будет решаться при дальнейшем обследовании и наблюдении за ходом процесса.

Как сообщал УНИАН, Е.КУШНАРЁВ попал в больницу г. Изюм Харьковской обл. с огнестрельным ранением, которое он получил во время охоты.