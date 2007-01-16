Минздрав: состояние Кушнарева тяжелое
Врачей ему собирал сам министр
Состояние здоровья Евгения КУШНАРЁВА, который находится в больнице с огнестрельным ранением, тяжелое.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает веб-сайт Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на пресс-секретаря министра здравоохранения Ульяну ЛОЗАН.
Как также сообщается, 16 января в 16.22 в Изюмскую центральную городскую больницу был доставлен народный депутат Украины Е.КУШНАРЁВ с признаками ранения брюшной полости и большой потерей крови. По состоянию на 18.45 проведено оперативное вмешательство, больной находится в отделении интенсивной терапии и реанимации.
По распоряжению министра здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО в Изюмскую ЦРБ прибыла бригада ведущих специалистов областной клинической больницы и Харьковского института общей и безотлагательной хирургии, специализированный реанимобиль Центра экстренной медицинской помощи Минздрава Украины.
Вопрос о возможности и целесообразности перевода больного в специализированное лечебное заведение высшего уровня будет решаться при дальнейшем обследовании и наблюдении за ходом процесса.
Как сообщал УНИАН, Е.КУШНАРЁВ попал в больницу г. Изюм Харьковской обл. с огнестрельным ранением, которое он получил во время охоты.