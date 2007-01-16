Ехануров не советует Тимошенко радоваться раньше времени

Экс-премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применит к закону об оппозиции право вето.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил на пресс-конференции в Днепропетровске.

По его мнению, после ветирования закона об оппозиции будет достаточно длительный переговорный процесс.

Он также высказал мнение, что «императивный мандат не так скоро вступит в силу, как ожидают многие».

Комментируя преодоление вето Президента на закон о Кабинете министров, Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что ряд статей этого закона противоречит Конституции Украины. Поэтому, подчеркнул он, этот вопрос будет рассмотрен Конституционным Судом.

«До лета работы хватит, а осенью будет нормальный закон о Кабмине», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на закон “О Кабинете Министров Украины”, не учтя ни одного из 42-х предложений Президента.

В тот же день Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местного самоуправления, а также приняла в первом чтении закон об оппозиции.