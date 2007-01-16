Герман: Кушнареву прострелили печень

Один из лидеров Партии регионов Евгений Кушнарев получил огнестрельное ранение во время охоты.

По словам члена фракции Партии регионов Анны Герман, в настоящее время Кушнарев находится в реанимации, у него прострелена печень.

Она рассказала, что депутат был ранен уже после того, как возвращался с охоты и "кто-то выстрелил".

По словам депутата, ранение серьезное. Герман не смогла ответить на вопрос, кто был рядом с Кушнаревым, когда произошла трагедия. Она также отметила, что не знает деталей инцидента, поскольку не была его свидетелем.

Вместе с тем Герман выразила надежду, что "это досадная случайность, а не что-то другое".

"Евгений Кушнарев – это сильная важная фигура во фракции и в Партии регионов, чтобы случались подобные случайности", - сказала она.

В свою очередь ЦОС МВД в Харьковской области сообщает, что Кушнарев ранен во время охоты в Изюмском районе.

По данным начальника пресс-службы МВД Константина Стогния, депутат получил огнестрельное ранение из охотничьего ружья, сообщают Украинские новости.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с первым заместителем начальника криминальной милиции Харьковской области Валентин Фесюнин.

Как сообщили "Украинской правде" в больнице города Изюм Харьковской области, Кушнарев был доставлен к ним.

На номере мобильного телефона Кушнарева "Украинской правде" сообщили, что по состоянию на 18:15 проходит операция: "Идет операция, которая закончится через полчаса. Врачи говорят, что состояние Евгения Петровича стабильное".

Напомним, что ранее начальник Управления по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Харьковской областной госадминистрации Александр НЕЧИПОРЕНКОсообщил корреспонденту УНИАН, что «операция закончилась в 15.30 и сейчас Евгений КУШНАРЕВ находится в реанимации».