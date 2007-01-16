Кушнарев госпитализирован с огнестрельным ранением (дополнена)

Народный депутат Украины от фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ госпитализирован с огнестрельным ранением.

Об этом УНИАН сообщили в МВД Украины. Впрочем собеседники агентства отказались уточнить, при каких обстоятельствах народный депутат получил огнестрельное ранение.

В то же время, по информации проинформированных источников, Е.КУШНАРЁВ был ранен в живот во время охоты и сейчас находится в больнице города Изюм Харьковской области.

Как сообщает сайт Медиа-порт, пока известно только, что ЧП произошло, когда он ехал в автомобиле: машина резко остановилась, и произошел выстрел.

По данным сайта, задеты жизненно важные органы. Сейчас Евгений Петрович находится в Изюмской районной больнице. Перевозить раненого нельзя, у него очень низкое давление. В больницу вылетели врачи из Харькова. Как сообщили «МедиаПорту» в Изюмской районной больнице, сейчас Евгений Кушнарев - в реанимации. Сколько может продлиться операция, медики не знают.

Информацию о ранении Евгения Кушнарева подтвердил его брат Сергей Кушнарев, депутат Харьковского городского совета. Он сказал, что «ранение средней тяжести» и что «все будет в порядке».