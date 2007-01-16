Тех, кто не заплатит, киевская власть будет считать ворами

В законодательстве Украины нет реальных рычагов влияния на неплательщиков жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявил начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Киевской городской государственной администрации Василий ЯСТРУБИНСКИЙ сегодня в эфире «Радио «Киев».

При этом он отметил, что если киевляне не будут платить (за услуги ЖКХ - УНИАН), это не вопрос киевской власти. Действующее законодательство не предусматривает ответственности за неуплату услуг ЖКХ. «Реальных рычагов влияния нет. Если мы не платим, мы занимаемся воровством», - сказал он.

Как отметил В.ЯСТРУБИНСКИЙ, местные власти будут обращаться к населению с разъяснениями, а работники ЖЭКов будут ходить по квартирам и уговаривать. «Не думаю, что мы будем обращаться в суды. Возможно, это будет касаться богатых людей», - добавил он.

По словам начальника управления, призывы не платить по новым тарифам направлены только на дестабилизацию социальной ситуации в Киеве. «Не платя, мы сами себе не даем надежды получать более качественные коммунальные услуги. Мы должны будем смириться с тем, что бытовые отходы не будут вывозиться. Потому что бензин и зарплата в этих тарифах были заложены очень давно», - отметил В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

При этом начальник управления сообщил, что к КГГА подано несколько судебных исков о правомочности применения новых тарифов. «Мы надеемся, что судебные иски мы выиграем. Пока что мы не видим больших ошибок в экономических расчетах», - сказал В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

Он отметил, что количество людей, которые будут платить (за ЖКУ - УНИАН), зависит от того, как пройдут судебные слушания, а также и от разъяснительной работы КГГА. «Если бы не была раскручена эта карта, не менее 70-75% киевлян заплатили бы сразу», - добавил В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 30 октября 2006 г. во время совещания в столичной мэрии Киевский городской председатель, председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал ряд распоряжений КГГА, согласно которым с 1 декабря 2006 г. в столице коммунальные тарифы возрастут в среднем в 3,3 раза.

10 ноября 2006 г. Министерство юстиции Украины заявило, что решения КГГА о повышении жилищно-коммунальных тарифов являются недействительными из-за их несвоевременной регистрации.

17 ноября 2006 г. заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявил, что власть Киева не намерена подавать документы о повышении коммунальных тарифов на регистрацию в Министерство юстиции Украины.

В начале января 2007 г. Комитет Верховной Рады по вопросам строительства, градостроения и ЖКХ создал рабочую группу по разработке нормативно-правовых актов, которые обеспечат формирование единой государственной политики в сфере ЖКХ.