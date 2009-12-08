Существуют ли договоренности между Януковичем и Ющенко

Политологи не исключают существования тактических договоренностей между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ на время избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение они высказали сегодня в Киеве на пресс-конференции.

В то же время политологи не верят в договоренности В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА по распределению должностей Президента и премьер-министра после президентских выборов.

В частности, руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир ФЕСЕНКО допустил возможность существования тактического союза этих двух политиков на период избирательной кампании.

В.ФЕСЕНКО считает, что сегодня не может быть договоренностей между политиками на длительную перспективу из-за нехватку доверия к выполнению этих договоренностей.

Более того, по его убеждению, для обеспечения премьерства В.ЮЩЕНКО при президентстве В.ЯНУКОВИЧА нет оснований.

По мнению В.ФЕСЕНКО, большинство фракции «Наша Украина – Народная самооборона» не пойдет в коалицию с Партией регионов, а тем более - с коммунистами для того, чтобы обеспечить голосование в парламенте за кандидатуру премьера.

Директор Института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО также считает, что стратегические договоренности между В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ невозможны. Он отметил, что В.ЮЩЕНКО является реалистом, и прекрасно понимает цену таким договоренностям.

По словам К.БОНДАРЕНКО, сотрудничество этих двух политиков может существовать по принципу «враг моего врага - мой друг». Он высказал мнение, что такое сотрудничество возможно лишь в первом туре президентских выборов.

Скептически отнесся к возможности существования договоренностей между В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ и руководитель социологической фирмы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО. Он считает, что такой союз, если и имел бы место, не принес бы пользы ни одному, ни другому политику.

Скептически политологи оценивают и возможность каких-либо стратегических договоренностей между премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ.

В частности, по словам В.ФЕСЕНКО, распространение информации о таких возможных союзах - это, скорее всего, технологические ходы, чтобы снизить рейтинг конкурента.