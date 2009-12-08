ЦИК зарегистрировала еще 26 доверенных лиц Юлии Тимошенко

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 26 доверенных лиц кандидата в Президенты Юлии Тимошенко в территориальных избирательных округах, сообщает официальный сайт кандидата в Президенты. В частности, одним из доверенных лиц в Донецкой области стала президент благотворительного фонда "Здоровье поколений", гимнастка Лилия Подкопаева, которая в ноябре подала заявления о выходе из Партии регионов и о сложении полномочий депутата Донецкого областного совета.

Центризбирком принял решение на основании соответствующих заявлений Юлии Тимошенко и лиц, давших согласие представлять ее интересы в избирательных округах.

Таким образом, сейчас интересы Юлии Тимошенко представляют 4 доверенных лица в едином общегосударственном избирательном округе и 225 - в 225 территориальных избирательных округах.