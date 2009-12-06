Яценюк против объединения вокруг раздела портфелей

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что будет приветствовать присоединение к политической партии «Фронт перемен» тех, кто готов разделять ее идеологические принципы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, об этом политик сказал в воскресенье на пресс-конференции в Житомире.

В то же время он отметил, что выступает против объединения с другими политическими силами ради деления портфелей в случае победы.

«В украинской политике есть плохая история объединений: объединялись ЮЩЕНКО с ТИМОШЕНКО. Чем это закончилось? НУНС объединился также, и чем это закончилось?» - спросил А.ЯЦЕНЮК.

«Я четко отметил свою идеологию: созданная политическая партия, и тот, кто готов присоединиться на идеологических основах, пусть присоединяется», - сказал он.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, причина такой неудачной практики заключается в том, что украинские политические силы обычно объединяются не на основании идеологии, а на основании того, кто будет президентом, премьером, министром, за кем будут закреплены государственные компании и монополии.

«Когда после победы начинается процесс распределения портфелей, это, как правило, завершается одинаково. Почему в 2005 году началось все то, что мы имеем на протяжении 5 лет? Не разделили: ТИМОШЕНКО не разделила объекты, которые должны были подлежать реприватизации; «любі друзі» не разделили финансовые ресурсы. Не разделили страну. Поэтому в результате и имеем 5-летнюю политическую нестабильность и экономический коллапс», - убежден кандидат в президенты.

Он сказал, что сегодняшние объединения напоминают ему «политический колхоз», когда сначала все считается общим, а затем «каждый начинает вытягивать что-то из этого колхоза и говорить, что это его личное».

А.ЯЦЕНЮК заявил, что не хочет становиться на этот путь. «Чтобы не произошло так, что потом это же объединение именно тебя съест изнутри и съест лидера этого объединения. Поэтому, кто готов присоединяться (к партии «Фронт перемен») – я готов, я протяну руку каждому. Только давайте сразу обсудим идеологические основы объединения», - отметил политик.