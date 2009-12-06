Ющенко о бюджете, танках, ракетах, военном интернете и капитуляции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет унизительной политику правительства в отношении украинской армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Глава государства заявил в воскресенье во время телевизионного эфира на Житомирской областной государственной телерадиокомпании.

«Политика в отношении украинской армии, которую сегодня проводит правительство, я вынужден это подчеркнуть, потому что бюджет армии, как и бюджет страны, находится в управлении одного человека...- это унизительная политика, политика капитуляции, а не забота об обороне страны», - заявил Президент

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня с 300 миллиардов бюджета на оборонную отрасль выделяется 8 миллиардов гривен. «Дать достойное финансирование армии – это не является технической проблемой. Достаточно средств для такой политики, при условии, если есть понимание приоритетности этой сферы», - убежден он.

В то же время, Президент констатировал ряд позитивных сдвигов в украинском войске. «Мы внедрили приблизительно 80 единиц новейшей техники, оборудования, вооружения украинского войска», - заявил он.

Сегодня, по словам Президента, в Украине 5 конструкторских бюро занимаются разработкой образцов боевой техники и вооружений. В частности, украинский танк «Оплот» превышает европейские аналоги и российский Т-94.

«Украинское войско уже приняло его на вооружение по моему распоряжению. Этой техникой сегодня заинтересованы многие страны», - сообщил В.ЮЩЕНКО. Также, по его словам, был модернизирован танк «Булат», завершается техническая разработка оперативно-тактического национального ракетного комплекса.

Президент выразил убеждение, что сегодня «мы стоим на пороге революции связи в украинской армии. Речь идет о внедрении такой уникальной национальной технической разработки, как военный Интернет».

«Можно говорить о десятках вещей, которыми мы можем гордиться», - подчеркнул Глава государства.