Рада провалила изменения к закону о выборах президента

Верховная Рада Украины отклонила законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся выборов Президента Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, парламент рассматривал поправки в закон о выборах Президента в течение двух дней. Всего ко второму чтению было подано 243 поправки. Ни одна поправка в данный закон во время его рассмотрения во втором чтении не была поддержана.

Как объяснил председательствующий на пленарном заседании первый заместитель Председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ, поскольку не была поддержана ни одна поправка в данный закон, так нет и предмета для голосования и принятия его во втором чтении и в целом.

Законопроектом предусматривалось, что денежный залог возвращается партии (партиям, которые входят в блок), которая выдвинула кандидата на пост Президента Украины, или кандидату на пост Президента Украины, который внес залог, если он получил не меньше семи процентов голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании. Если кандидат на пост Президента Украины получил меньше семи процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, денежный залог не возвращается и перечисляется в государственный бюджет.

Также предусматривалось, что жалоба, которая касается подготовки и проведения выборов Президента Украины, может быть подана соответствующим субъектом обращения с жалобой на решение, действие или бездеятельность.

В случае принятия судом к рассмотрению искового заявления по тому же вопросу и по тем же основаниям, которые являются предметом рассматриваемой жалобы соответствующей избирательной комиссией, такая избирательная комиссия обязана остановить рассмотрение этой жалобы до вступления решением суда в законную силу. Суд должен известить соответствующую избирательную комиссию и комиссию высшего уровня о поступлении иска не позже чем на следующий день со дня поступления искового заявления.

Жалоба по поводу нарушений, имевших место в день голосования до окончания голосования, может быть подана в избирательную комиссию, которая допустила нарушение, не позже завершения голосования, а в избирательную комиссии высшего уровня - в двухдневный срок со дня принятия решения, совершения действия или допущения бездеятельности. Жалоба рассматривается в двухдневный срок со дня ее получения, но по поводу нарушений, имевших место до дня голосования, – не позже истечения дня, который предшествует дню голосования. Жалоба по поводу нарушений, которые имели место во время голосования, рассматривается участковой избирательной комиссией безотлагательно по завершении голосования, а окружной избирательной комиссией – в двухдневный срок со дня ее представления, но до составления протокола об установлении итогов голосования избирателей в соответствующем территориальном избирательном округе.

Также предусматривалось, что кандидат на пост Президента Украины или его доверенное лицо, партия (блок) – субъект избирательного процесса, официальный наблюдатель имеет право обжаловать решение, действия или бездеятельность органа исполнительной власти, органа местного самоуправления, предприятия, заведения, учреждения или организации, их должностного или служебного лица, которые касаются невыполнения возложенных на них данным законом и Законом «О Государственном реестре избирателей» обязанностей, противоправного вмешательства в деятельность избирательных комиссий или их членов, а также несоблюдение требований данного закона по вопросам предвыборной агитации.

Жалоба на решения, действия или бездеятельность центральных органов исполнительной власти, их должностных лиц подается в Центральную избирательную комиссию.

Жалоба на решения, действия или бездеятельность других отмеченных субъектов подается в соответствующую окружную избирательную комиссию. Кандидат на пост Президента Украины или его доверенное лицо, партия (блок) – субъект избирательного процесса, избиратель, законные права которого нарушены, имеет право обжаловать решение или действия объединения граждан, избирательного блока, его должностного лица или полномочного представителя, которые касаются избирательного процесса, кроме тех решений или действий, которые в соответствии с данным законом, уставом объединения граждан относятся к его внутренней организационной деятельности или его исключительной компетенции. Жалоба на решения или действия отмеченных субъектов подается в Центральную избирательную комиссию.

В то же время предусматривалось, что решение Высшего административного суда по иску относительно результатов выборов является окончательным и не подлежит пересмотру в апелляционном или кассационном порядке.